正德看俄烏戰後重建商機龐大 樂接新船
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-26 19:46
散裝航商正德 (2641-TW) 今 (26) 日公告接入一艘二手 8.13 萬噸 Kamsarmax 型散裝貨輪，已與租家議妥 2 年租約，正德樂觀看待，未來俄烏戰後重建商機龐大，有望提振原物料需求，並帶動散裝船需求，船舶租金價格走揚可期。
截至目前，正德總船隊數達 21 艘，透過計畫性建造環保節能船隊、持續處分老舊或非節能船舶，有效強化船舶航行全球的航線的執行能力，新造船訂單還有 3 艘。
對於市況，正德說明，川普關稅政策使全球經濟不確定性大增，北美穀物運輸因中國需求疲弱未如預期，不過，俄烏戰爭有望終結，戰後龐大重建商機將帶動原物料的需求。
正德透過持續購船、綁定長期租約，為營收和獲利增添成長新動能，推升 1 月合併營收 1.63 億元，月增 9.30%，年增 21.59%，創新高紀錄。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 散裝船運價走低 慧洋-KY 1月獲利年減97% EPS 0.02元
- 俄烏戰後散裝航商吃和平紅利？中小型船隊受惠 但長約暫難見超級周期
- 〈焦點股〉俄烏戰爭有望本周落幕 散裝業歡呼迎重建商機
- 〈焦點股〉俄烏戰爭有望本周落幕 散裝業歡呼迎重建商機