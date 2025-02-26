正德看俄烏戰後重建商機龐大 樂接新船

散裝航商正德 ( 2641-TW ) 今 (26) 日公告接入一艘二手 8.13 萬噸 Kamsarmax 型散裝貨輪，已與租家議妥 2 年租約，正德樂觀看待，未來俄烏戰後重建商機龐大，有望提振原物料需求，並帶動散裝船需求，船舶租金價格走揚可期。

截至目前，正德總船隊數達 21 艘，透過計畫性建造環保節能船隊、持續處分老舊或非節能船舶，有效強化船舶航行全球的航線的執行能力，新造船訂單還有 3 艘。

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對於市況，正德說明，川普關稅政策使全球經濟不確定性大增，北美穀物運輸因中國需求疲弱未如預期，不過，俄烏戰爭有望終結，戰後龐大重建商機將帶動原物料的需求。