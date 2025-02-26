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正德看俄烏戰後重建商機龐大 樂接新船

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-26 19:46

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正德接入一艘船舶，挹注新營運動能。(圖：正德提供)

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (26) 日公告接入一艘二手 8.13 萬噸 Kamsarmax 型散裝貨輪，已與租家議妥 2 年租約，正德樂觀看待，未來俄烏戰後重建商機龐大，有望提振原物料需求，並帶動散裝船需求，船舶租金價格走揚可期。

截至目前，正德總船隊數達 21 艘，透過計畫性建造環保節能船隊、持續處分老舊或非節能船舶，有效強化船舶航行全球的航線的執行能力，新造船訂單還有 3 艘。


對於市況，正德說明，川普關稅政策使全球經濟不確定性大增，北美穀物運輸因中國需求疲弱未如預期，不過，俄烏戰爭有望終結，戰後龐大重建商機將帶動原物料的需求。

正德透過持續購船、綁定長期租約，為營收和獲利增添成長新動能，推升 1 月合併營收 1.63 億元，月增 9.30%，年增 21.59%，創新高紀錄。

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正德俄烏戰後散裝海運BDI

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