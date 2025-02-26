川普讓加密貨幣「忐忑」？KryptoGO歐曜瑋：Web3持續進化 穩定幣正面臨3大挑戰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-26 19:01

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虛擬資產發展至今為全球金融市場帶來不小影響，各國針對虛擬資產之監管與規範亦逐步成形。KryptoGO 創辦人暨執行長歐曜瑋認為，在 Web3 基礎建設持續進化下，穩定幣的崛起除影響金融支付系統，就台灣而言，面臨著未來監管政策下法遵成本的提高、現行 Web3 資金投資趨緩，以及技術與人才斷層等 3 大挑戰。

為深入解讀虛擬資產最新發展趨勢下的機會與挑戰，PwC Taiwan 昨 (25) 日舉辦「解讀虛擬資產新趨勢：創新應用與挑戰」研討會，透過專家之經驗與觀察，分享虛擬資產近期之應用與產業動態，並進一步從法律及財稅等專業層面分析可能衍生之議題與因應策略。

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KryptoGO 創辦人暨執行長歐曜瑋以業者的角度觀察產業過去、現在，及未來發展，在 Web3 基礎建設持續進化下，穩定幣的崛起預期將影響傳統金融支付系統，但同時也面臨著未來監管政策下法遵成本的提高、現行 Web3 資金投資趨緩以及技術與人才斷層等挑戰。創業者需要制定更務實的發展策略，才能在這三大挑戰中找到突破口。

資誠企業管理顧問公司金融管理顧問服務執行董事陳念平則分享現行區塊鏈技術應用於虛擬資產之實際案例，如實體資產代幣化 (Real World Asset Tokenisation，RWA)、去中心化自治組織 (Decentralized Autonomous Organisation，DAO)、去中心化身分 (Decentralized Identity，DID) 等創新應用，並提到隨著 Web 3.0 應用的增加，剖析區塊鏈發展趨勢對金融產業造成影響與策略。

臺灣大學法律學院副教授楊岳平從業者、發行人及市場參與者之面向，分析台灣在虛擬資產監管上的現況及未來發展方向，並分享全球主要國家在虛擬資產監管上的不同模式。他指出，目前我國對於虛擬資產之監管主要係依照洗錢防制法下的登記制度以及適用一般金融法規例如銀行法等，未來虛擬資產專法引入許可制後，期待可以讓虛擬資產有更明確的適用法規，進而降低目前業者面臨的法律不明確風險，並且更貼合產業狀況進而達到更全面的規範。