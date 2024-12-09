比特幣破10萬鎂很心動？波動是美股3倍！專家說投資虛幣要抓緊2要點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-09 11:59

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川普當選下任美國總統，激勵近期比特幣大漲突破 10 萬美元創新高，但是在前一波空頭走勢當中，比特幣短短一年大跌逾 7 成，跌幅是同期間美股 S&P 500 指數的 3 倍以上，這類虛擬資產在多頭時漲得多，但是空頭時跌得也深，波動劇烈。對此，安永聯合會計師事務所提醒，投資虛擬資產時須留意波動風險與監理機制二個關鍵面向。

美國證管會在 2024 年 1 月核准多檔直接投資比特幣的 ETF 在美國上市，成為加密貨幣重大里程碑，2024 年 7 月美國證管會再批准多檔乙太幣現貨 ETF 的上市申請，除了美國外，加拿大、澳洲、香港等地交易所也有虛擬資產現貨 ETF 陸續掛牌。

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隨著海外的交易所陸續有虛擬資產現貨 ETF 掛牌，相關風潮也引發國人是否可透過券商「複委託」投資這類 ETF 的討論。金管會審慎考量後，於 9 月底宣布開放「專業投資人」複委託投資海外掛牌的虛擬資產現貨 ETF。所謂專業投資人包括專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、屬於專業投資人的法人或基金、及屬於專業投資人自然人（財力新台幣 3,000 萬元以上）等。

虛擬資產畢竟不是一般人熟悉的傳統金融資產，金管會這次開放也是以「專業投資人」先行，主要還是考量虛擬資產性質多元且價格波動大，投資風險較高。虛擬資產波動到底有多大呢？以當中最具代表性的比特幣為例，2021 年 11 月來到前一波多頭的高峰，最高一度見到 69,000 美元價位，但是到了 2022 年 11 月比特幣卻走到波段的低谷，最低來到 15,476 美元，波段跌幅高達 77%，只剩不到高點時的 1/4，波動相當驚人。

隨著全球股市在 2023 年升溫，比特幣也有開始加溫走勢，加上美國證管會在 2024 年 1 月核准多檔比特幣現貨 ETF 在美國上市，掀起一波加密貨幣熱潮，而美國總統選舉確定由川普當選後，比特幣更是一飛沖天，在 12 月上旬已經突破 10 萬美元整數大關，創下歷史新高價。

從監理面而言，提供虛擬資產服務業者（VASP）登記制提前至 11 月底上路，VASP 業者必須向金管會登記核准後，才能提供虛擬資產服務，否則將面臨 2 年以下有期徒刑，拘役或併科新臺幣 500 萬元以下罰金。此外，金管會預計 2025 年 6 月將虛擬資產專法草案報送行政院審議。

安永聯合會計師事務所金融服務產業負責人張正道主任會計師指出，隨著相關的監理機制雛形越來越清晰，開放國人投資虛擬資產的大方向也會明朗。不過，虛擬資產仍具高波動特性，未來如果開放一般民眾投資，仍要審慎評估自身風險承受度。

安永聯合會計師事務所風險諮詢服務執行副總高旭宏也表示，投資虛擬資產時，有兩個面向必須留意：

一、 波動風險：虛擬資產在目前被廣泛認知為一種商品，而此類商品在不同時機與監管動向下，漲跌不具漲跌幅限制而相對劇烈，交易風險高，從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。