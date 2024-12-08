遊戲幣及虛幣交易大利多！ 財部：買賣雙方皆個人且提供交易明細 按價差課稅即可

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-08 16:03

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因應遊戲幣或虛幣交易日益普遍，為使課稅更符合實際，財政部於 6 日核釋，凡遊戲幣買賣雙方皆為自然人，營業人可提供交易服務明細表及收付買賣價金等資料，即可按收付價款差額課徵營業稅並開立二聯式應稅統一發票。

財政部說明，近年網路連線遊戲迅速發展，玩家間就遊戲幣之交易日益普遍，因是類交易均於線上完成且具高度隱匿性，為確保履約，營業人從事遊戲幣交易之外觀形式採「先買後賣」模式營運，並搭配一定之買賣雙方實名身分驗證及履約保證機制，以預防詐騙及提升交易安全。

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舉例來說：甲公司是幣商，在網路上揭示：A 遊戲幣的賣價是「140：1（新台幣）」，買價是 130：1。賣家乙把 130,000 枚遊戲幣賣給甲，甲給他 929 元（130,000 ÷ 140）。另一位買家丙，則從甲公司購買 A 遊戲幣，丙支付 1,000 元（130,000 ÷ 130），甲即將遊戲幣轉給丙。

財政部說明，按傳統進銷貨模式認定，就甲銷售予丙買家之「銷售額全額」計算銷項稅額，實務上因其交易前手乙時為個人（C），該個人如係向遊戲營運業者購買遊戲幣，因該業者一開始已就銷售額全額報繳營業稅，於接續之交易為 C2B2C 情形下，本次甲營業人（B）將因無法向前手個人乙賣家（C）取具進項發票申報扣抵，形成其售予丙買家時又按「銷售額全額」課稅之情形，將導致營業稅稅負增加；但若交易前手為營業人 (B)，即 B2B2C 下，因甲可取具進項發票申報扣抵，其售予丙買家按進銷項模式課徵營業稅，就不致發生按銷售額全額課稅之情形。

依財政部於 6 日的最新核釋，若乙是自然人 （C），在甲公司在購買遊戲幣時，只需要對賣價的差額 71 元（1,000 元 - 929 元）繳稅，並保留發票。而若乙是公司 (B)，甲也可以用收到的發票來抵稅，這樣兩者最終的稅負是相同的，才能達到真正的租稅公平。