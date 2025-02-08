碳費真的來了！逾400家將提自主減量計畫申請優惠費率 截至6月底送件

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-08 20:49

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碳費制度今年上路，碳費徵收對象在明 (115) 年 5 月時，就要依 114 年全年度的排碳量計算及繳交碳費。環境部表示，有 8 成的徵收對象（約 400 廠）有意願提出 2030 年的指定減量目標與自主減量計畫的申請，以適用每公噸二氧化碳當量 50 元或 100 元的優惠費率。

環境部也提醒，事業必須要在今 (114) 年 6 月 30 日前提出自主減量計畫的申請，在 115 年申報繳納 114 年的碳費時，才有機會來適用優惠費率。

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環境部表示，將邀集中央目的事業主管機關組成審查小組，必要時得遴聘專家學者協助審查，並於 3 個月內公布審查結果。環境部也同步展開自主減量計畫審查小組的委員遴聘作業，審查小組後續將配合自主減量計畫的申請進度，以每月開會 1 次為原則。