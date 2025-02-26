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〈欣興展望〉估Q1營收將再下滑 看好下半年表現

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-26 18:33

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欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

IC 載板及 PCB 廠欣興 (3037-TW) 今 (26) 日召開法說會，欣興對 2025 的展望仍較對下半年看好，同時，對於第一季營運上，公司指出，營收將較上季的 293.8 億元再下滑，單季季減幅在個位數百分比，估 2025 年下半年表現優於上半年。

同時，欣興 2025 年第一季的各產品線產能利用預估上，預估 BT 載板線產能利用率 2024 年第四季的 70-75% 降到 65%，其餘在 ABF 載板產利用率維持在上季的 70-75%，在 PCB 及 HDI 製程上，也將維持上季的 80-85% 產能利用率。


針對首季稼動率，欣興預估，主要製程稼動率多維持上季水準，僅 BT 載板下滑，ABF 載板產能利用率率維持在 7075%，BT 載板產能利用率從 70-75% 降到 65%，PCB/HDI 維持在與上季相同的 80-85%。

而欣興在東南亞布局的泰國廠按進度將在 2025 年下半年進入量產，依欣興的接單規劃，泰國廠將接單生產模組、遊戲機、低軌衛星等應用產品 PCB。

欣興預估 2025 年在資本支出規劃預計爲 186 億元，2024 年的 254 億元資本支出下降，今年資本支出主要用在光復廠與載板投資 85 億元，投資泰國廠 36 億元與台灣廠設置並改善 HDI 與 PCB 製程的 28 億元

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欣興泰國營收

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