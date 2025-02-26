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〈尖點法說〉2024年營運轉盈EPS 1.45元 擬配發1.2元股息

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-26 16:32

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尖點董事長林序庭(左)及總經理林若萍。(鉅亨網記者張欽發攝)

PCB 製程鑽針及 PCB 鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (26) 日召開法說會並公布最新財報，2024 年尖點科技轉虧爲盈，全年營收 35.41 億元，稅後純益 2.06 億元，每股純益 1.45 元，今天董事會並決議對去年股利配發每股 1.2 元現金。

以今天尖點科技收盤價 34.6 元計算，配發 1.2 元股息的現金殖利率爲 3.47%。


尖點科技 2024 年第四季營收為 9.53 億元，較上季減少 0.9%；毛利率為 27.1%，較上季減少 0.5 個百分點，年增 2.9 個百分點，稅後純益 4900 萬元，季減 28.5%，年增 33.5%，單季每股純益 0.34 元。

尖點科技 2024 年營收為 35.41 億元，年增 28.8%，毛利率為 26.2%，較去年同期增加 3.8 個百分點稅後純益 2.06 億元；每股純益爲 1.45 元。

尖點科技在 2024 年第四季營收較第三季略減 0.9%，但因鑽孔業務逐漸進入淡季稼動下滑影響，整體毛利率較第三季減少 0.5 個百分點。另外，第四季提列歐系客戶一次性呆帳損失 1,300 萬元，影響第四季的費用率 1.4 個百分點。

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