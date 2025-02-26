ASG新藥Beta1完成pre-IND 預計Q4啟動臨床一期
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-26 17:50
亞證環球藥業 (ASG) 今 (26) 日公告，旗下主力藥物 Beta1 已完成與美國 FDA 的 pre-IND，並獲得 FDA 正面回覆，預計今年下半年正式提交新藥臨床試驗申請，第四季在台灣啟動臨床一期試驗。
ASG 說明，Beta1 的適應症為男性性功能障礙，為全球首個乾粉吸入劑型的新藥產品。目前各項臨床評估、藥物毒理及動力試驗、臨床試驗規劃等結果優於預期，順利完成與美國 FDA 的送件前諮詢會議，並得到正向回覆。
根據國際市場研調機構資料指出，到 2032 年全球勃起功能障礙藥物市場規模，預計將達到 71 億美元，市場需求以 9% 的年複合成長率 (CAGR) 持續擴張。
ASG 表示，針對男性性功能障礙藥物治療，一般現行藥物若要達到體內最高濃度，時間平均需要 40 分鐘至 2 小時。而 ASG 的 Beta1 以改良型的藥物處方設計與吸入式藥物傳輸，可將藥物吸收時間縮短至 10 分鐘以內，並輔以 ASG 特殊便攜型的裝置設計，增加使用的便利性。
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