ASG新藥Beta1完成pre-IND 預計Q4啟動臨床一期

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-26 17:50

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亞證環球藥業 (ASG) 今 (26) 日公告，旗下主力藥物 Beta1 已完成與美國 FDA 的 pre-IND，並獲得 FDA 正面回覆，預計今年下半年正式提交新藥臨床試驗申請，第四季在台灣啟動臨床一期試驗。

ASG 說明，Beta1 的適應症為男性性功能障礙，為全球首個乾粉吸入劑型的新藥產品。目前各項臨床評估、藥物毒理及動力試驗、臨床試驗規劃等結果優於預期，順利完成與美國 FDA 的送件前諮詢會議，並得到正向回覆。

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根據國際市場研調機構資料指出，到 2032 年全球勃起功能障礙藥物市場規模，預計將達到 71 億美元，市場需求以 9% 的年複合成長率 (CAGR) 持續擴張。