統一超去年大賺逾115億元 EPS 11.1元寫次高紀錄

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-26 19:56

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連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (26) 日公布去年財報，全年稅後純益 115.39 億元，年增 8.72%，創歷年次高紀錄，本業獲利更是新高，每股純益(EPS)11.1 元，統一超表示，積極成為消費者心中的生活服務平台，樂觀期待今年再創營運佳績。

統一超說明，去年台灣 7-ELEVEN 和轉投資事業共同努力，包括菲律賓 7-ELEVEN、統一生活 (康是美)、上海 7-ELEVEN、統一速達 (黑貓宅急便)、悠旅生活 (台灣星巴克) 等，推升全年合併營收刷新歷史紀錄達 3379.32 億元，年增 6.59%，稅後純益衝上 115.39 億元，年增 8.72%，績效成績亮眼，僅次於獲利含上海星巴克處分利益的 2017 年。

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除了亮眼的績效外，統一超 2024 年持續入選道瓊永續指數 (DJSI)、FTSE4Good 新興市場成分股、台灣永續指數、臺灣就業 99 指數、公司治理 100 指數成分股等，以及全球關鍵永續指標 CDP 碳揭露計畫，評比成績榮獲「A-」領導等級。

統一超去年打造「Par K* Avenue」、「ZEELAND-MARK」兩大新世代複合商場，匯聚美食佳飲、美麗服務和美感建築等多元作法，並持續布局科技實驗場域，攜手工業技術研究院開出第 8 家無人商店 X-STORE。

而全新數位生活平台「uniopen」串聯 OPENPOINT 點數生態圈，深化各生活品牌與消費者互動。

由於擴大門市銷售商品結構、提供多元便利服務，統一超會員年度貢獻金額再創新高，成長超過 10%。