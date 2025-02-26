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新千金股再+1 印能掛牌啟動蜜月 達興材 新應材有機會複製大漲模式?

謝明哲分析師(摩爾投顧) 2025-02-26 17:33

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新千金股再+1 印能掛牌啟動蜜月 達興材 新應材有機會複製大漲模式?(圖:shutterstock)

【新千金股華麗登場】
興櫃股王印能科技 (7734-TW）今日掛牌轉上櫃，承銷價 1250 元，股價最高來到 1590 元，漲幅高達 27％，盤中甚至一度超過聯發科 (2443-TW），台股再現 16 千金，印能科技也成為罕見掛牌即站穩千元關卡的個股，蜜月行情可期。

【印能做什麼? 為何能登千金?】


印能科技是半導體封裝製程氣泡解決方案的專家，從覆晶封裝技術問世後，因不同的材料封裝過程中氣泡難以避免產生，晶片上產生氣泡，導致變形翹曲、電路失效、影響散熱等問題。印能的設備，便是透過控制壓力與溫度，避免氣泡的產生。搭上先進封裝的高成長列車，印能近年營運大爆發，核心設備包括壓力除泡系統、高功率老化測試機、自動搬運系統設備等。是全球以高壓氣體提供製程解決方案領域，發表相關專利最多的公司，不只全球 10 大封裝廠、前 15 大半導體公司扣除 IC 設計也有 7 成是印能客戶，而雖有日本、韓國等廠商競爭，但目前印能仍處於領先地位，台積電、英特爾等也為其客戶

【相關受惠股】

半導體先進製程不斷演進，未來掌控晶圓良率將不再是機台設備，關鍵在特化材料，外商英特格及默克都認為，先進製程設備固然重要，然而材料創新才是決勝關鍵，下一個十年將進入半導體材料的時代。台積電原料國產化趨勢明確，從 2024 年約佔 64%，到 2030 年將提升至 68%，台廠則獲得切入半導體供應鏈的機會。

而從印能帶動的半導體特化材料股，如達興材料 (5234-TW)、新應材(4749-TW)、台特化(4772-TW) 與鑫科 (3663-TW) 等都有機會受惠。

達興材料具備特化研發基礎能量，跨足半導體材料成效顯著，約 5-6 項產品量產並陸續取得客戶驗證通過，其中雷射離型層已量產交付客戶，濕製程用高純度特用化學品中，光阻剝離液量產並持續放量，開發新品將進一步延伸至下一個節點。看好半導體營收進入倍數成長時代。

新應材是由面板光阻材料及清洗劑起家，近年轉型加碼投資半導體特化材料市場，以表面改質劑為大宗，為台灣唯一在半導體微影製程從原料合成、純化到配方自主設計，並持續擴大量產的特化材料廠。

金蛇年開盤以來，台股先殺千點再回補缺口，多空激戰，指數橫盤整理，明哲老師幫大家整理出了三月最飆股，統計過去 20 年每年三月最會漲的個股，並篩選出最有機會飆漲的前幾名，歡迎各位投資朋友到我的 Line@索取。

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文章來源：謝明哲分析師–摩爾投顧

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印能聯發科半導體先進封裝台積電達興材新應材英特爾晶圓趨勢分析

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