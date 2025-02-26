新千金股再+1 印能掛牌啟動蜜月 達興材 新應材有機會複製大漲模式?

謝明哲分析師(摩爾投顧) 2025-02-26 17:33

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【新千金股華麗登場】

興櫃股王印能科技 (7734-TW）今日掛牌轉上櫃，承銷價 1250 元，股價最高來到 1590 元，漲幅高達 27％，盤中甚至一度超過聯發科 (2443-TW），台股再現 16 千金，印能科技也成為罕見掛牌即站穩千元關卡的個股，蜜月行情可期。

【印能做什麼? 為何能登千金?】

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印能科技是半導體封裝製程氣泡解決方案的專家，從覆晶封裝技術問世後，因不同的材料封裝過程中氣泡難以避免產生，晶片上產生氣泡，導致變形翹曲、電路失效、影響散熱等問題。印能的設備，便是透過控制壓力與溫度，避免氣泡的產生。搭上先進封裝的高成長列車，印能近年營運大爆發，核心設備包括壓力除泡系統、高功率老化測試機、自動搬運系統設備等。是全球以高壓氣體提供製程解決方案領域，發表相關專利最多的公司，不只全球 10 大封裝廠、前 15 大半導體公司扣除 IC 設計也有 7 成是印能客戶，而雖有日本、韓國等廠商競爭，但目前印能仍處於領先地位，台積電、英特爾等也為其客戶

【相關受惠股】

半導體先進製程不斷演進，未來掌控晶圓良率將不再是機台設備，關鍵在特化材料，外商英特格及默克都認為，先進製程設備固然重要，然而材料創新才是決勝關鍵，下一個十年將進入半導體材料的時代。台積電原料國產化趨勢明確，從 2024 年約佔 64%，到 2030 年將提升至 68%，台廠則獲得切入半導體供應鏈的機會。

達興材料具備特化研發基礎能量，跨足半導體材料成效顯著，約 5-6 項產品量產並陸續取得客戶驗證通過，其中雷射離型層已量產交付客戶，濕製程用高純度特用化學品中，光阻剝離液量產並持續放量，開發新品將進一步延伸至下一個節點。看好半導體營收進入倍數成長時代。

新應材是由面板光阻材料及清洗劑起家，近年轉型加碼投資半導體特化材料市場，以表面改質劑為大宗，為台灣唯一在半導體微影製程從原料合成、純化到配方自主設計，並持續擴大量產的特化材料廠。

金蛇年開盤以來，台股先殺千點再回補缺口，多空激戰，指數橫盤整理，明哲老師幫大家整理出了三月最飆股，統計過去 20 年每年三月最會漲的個股，並篩選出最有機會飆漲的前幾名，歡迎各位投資朋友到我的 Line@索取。

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文章來源：謝明哲分析師–摩爾投顧