盤中速報 - UNI大漲10.07%，報8.27美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 15:35
UNI(UNI)在過去 24 小時內漲幅超過10.07%，最新價格8.27美元，總成交量達0.73億美元，總市值49.66億美元，目前市值排名第 18 名。
近 1 日最高價：8.63美元，近 1 日最低價：7.44美元，流通供給量：600,518,038。
Uniswap是一個自動化造市商，目標是使代幣交易自動化的同時，提升效率，降低交易風險和成本，取消用戶身份的要求，則任何人都可以為任何代幣創造交易流動性，在去中心化金融領域中流動性即可產生交易的價值，其平台治理代幣UNI則作為協定的獎勵給予平台用戶。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.64%
- 近 1 月：-27.08%
- 近 3 月：-23.34%
- 近 6 月：+32.49%
- 今年以來：-38.84%
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