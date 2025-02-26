盤中速報 - Dogwifhat大漲10.02%，報0.56美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 15:35
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過10.02%，最新價格0.56美元，總成交量達0.98億美元，總市值5.59億美元，目前市值排名第 62 名。
近 1 日最高價：0.59美元，近 1 日最低價：0.5美元，流通供給量：998,841,310。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.36%
- 近 1 月：-54.42%
- 近 3 月：-81.68%
- 近 6 月：-68.80%
- 今年以來：-70.29%
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