尾牙千桌大型外燴旺爆宴會業績 雲品1月營收寫新猷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-10 16:13

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連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (10) 日公布 1 月合併營收 3.57 億元，月增 30.83%，年增 17.89%，創單月新高紀錄，雲品表示，正積極爭取年後的員工旅遊和企業團體市場，委託經營事業也有洽談議約中的新案，樂觀看待營運後市。

雲品指出，1 月受惠尾牙與大型外燴旺季，接單業績創歷史新高，主要客戶為科技業和金融集團，單一場次 1000 桌以上的大型外燴活動共超過 3 場，更有連續一周天天有 800 桌以上的大型外燴。

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同時，適逢農曆新年，雲品母公司據點共 10000 席的圍爐宴全數客滿售罄，而 9 天長假推升住房成績，旗下君品酒店和雲品溫泉酒店住房率均維持高檔，其中，雲品溫泉酒店的住房創下雙位數成長。

展望後市，雲品營運台東縣政府文化處的標租案「寶桑町屋」已開始受理訂房，預售訂單已來到第二季，而 2 月底的連假和 4 月初的清明節連假，住房率更超過 90%，每筆訂房均價在 8500 元左右。