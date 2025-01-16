雲品管理業務插旗嘉義 羊角藝術村年底試營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-16 09:55

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飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (16) 日宣布，與文創娛樂開發業者光禹國際將跨界共同開發嘉義故宮南院旁 BOT 案，以「羊角藝術村」為開發主題，規劃有 9.9 公頃的湖畔景觀 Villa 園區，並以國內稀有的渡假村型態，目標打造出渡假觀光界的愛馬仕，預計今年 12 月底試營運。

羊角藝術村參考荷蘭羊角村水上小鎮特色，設計有縱橫交織的河道與人工湖，其中，雲品將負責營運其中的 32 棟湖畔 Villa，運用別墅院落、植栽規劃與湖畔景觀，設計營造出每戶獨享的休憩空間。

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雲品總經理丁原偉表示，雲品擅長打造具獨特風格的旅宿餐飲體驗，看好此次雙方合作，將進一步提升嘉義地區的文化和旅遊價值，並為地方經濟注入新動能。

此次開發案由光禹國際投資 15 億元，園區內保留了 30 年以上的水塔文化資產，並規劃出嘉義特色文創藝術展售中心、米其林廚藝團隊餐廳、光影全息展演廣場和衝浪親水樂園等建設。

光禹董事長字維新表示，全球高端旅遊巿場中，野奢 Villa 和多元複合的渡假村 Resort 為二種截然不同的住宿類型，前者強調隱蔽獨立，後者強調多元渡假設施且房間數量充足，光禹結合二者優勢，首創亞洲「Villa Resort」野奢渡假村，目標與雲品聯手打造出渡假觀光界的愛馬仕，也將是台灣旅遊產業一大躍進。