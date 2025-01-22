台東文青住宿+1！雲品寶桑町屋投入營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-22 10:33

‌



雲品 (2748-TW) 近年來多角化發展營運版圖，參與臺東縣政府公開招租的「臺東市北町日式建築宿舍群」管理標租案，經過近一年的籌備期，今 (22) 日宣布將以獨棟日式町屋和文創青旅重新亮相，並命名為「寶桑町屋 Machiya Posong」，2 月 15 日起正式營業。

雲品說明，寶桑町屋全區占地 2.1 公頃，共設有 8 棟日式町屋，2 月 15 日起營業，即日起受理住房預定，提供給旅遊至台東的旅客們全新住宿體驗，餐飲項目則於第一季末正式營運。

‌



台東市昔日被阿美族稱為寶桑，意指一片一望無際適合居住耕作的地方，日治時期將市中心改稱寶町。

雲品總經理丁原偉表示，以此地的歷史脈絡，重新將木屋群的旅宿品牌命名為寶桑町屋，賦予老建築新的生命力，以永續和 ESG 的角度來看，更重新活化文化資產。

寶桑町屋營運後，雲品以 Vantel 自駕露營車、鐵道旅遊、航空旅運等方式串連北宜花東地區，包括台北、烏來、礁溪、宜蘭南澳漢本、花蓮和平 DAKA、花蓮米崙、台東延平等據點，成全台首見推廣國內深度永續旅遊的飯店集團。

臺東市北町日式建築宿舍群建於 1939 年左右，占地 2.1 公頃，共規劃 7 棟日式町屋、1 棟 10 間雅房的文創青年旅館，獨棟的日式町屋有雙人、四人、六人和最多十人入住的規格，室內空間自 26.5 坪起跳，包含日式庭院則有高達 120 坪以上的住宿體驗空間，包棟日式町屋定價 15000 元起。

而另一棟文創青年旅館，設有 10 間雅房客房，包括 9 間單床房和 1 間雙床房。

寶桑町屋使用的洗沐備品使用台東在地品牌小村遠遠，原物料來自泰源幽谷友善耕作的有機農場，早餐則導流旅客去體驗台東的店家。