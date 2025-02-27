〈焦點股〉輝達財報開獎助攻費半強彈 美股科技型ETF回血

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-27 12:30

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法人觀察近期市場資金動向，2/3 台股開市以來，ETF 淨流入的前段班包括 0050、00878、006208、00713、00830 等，其中 00830 不到一個月淨流入 47 億元，位居海外股第一名。

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根據美國經濟評議會數據顯示，美國消費者信心指數在 2 月大幅下滑，創 下 2021 年 8 月以來最大單月跌幅，顯示美國消費者信心明顯轉弱，美股四大指數連日下挫，不過以美國重要科技股龍頭指數「費城半導體指數」來看，今年以來表現其實相當亮眼，截至上周四 (2/20)，費半指數自 4979.9 點上漲至 5310.6 點，累計漲幅高達 6% 以上，近一周下跌僅是受到輝達財報前獲利了結影響，但輝達財報結果出爐馬上打消市場疑慮，指數立即走上反彈道路。

市場達人點出，在川普的「美國優先」態度之下，美股走勢長線仍是向上，且輝達日前公布第四季財報，結果顯示，調整後 EPS 為 0.89 美元，優於預期的 0.84 美元，營收成長率達到 78%，顯見半導體市場仍有戲唱，投資人可以趁低檔布局，攤平持有成本，在未來上漲時迎接利多。