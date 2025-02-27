扛住降息風壓力 00713擬配1.4元年化配息率逾10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-27 16:32

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有「換股金絲雀」之稱的台股 ETF 元大台灣高息低波 (00713-TW) 首季配息公告出爐，每受益權單位將配發 1.4 元，年化配息率約 10.2%，再次扛住高股息降息風。未來將在 3 月 19 日第二階段公告確定配息金額，3 月 21 日除息，想參與配息的投資人，最晚在 3 月 20 日前買進並持有，而配息發放日則在 4 月 15 日。

00713 於 2024 年發放每股股利金額共 5.28 元，改寫歷年新高，今年 2 月規模也站上 1300 億元新高，投資特色獲市場高度青睞，高股息低波動投資吸引存股目光。

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法人分析，2024 下半年月配高股息配息進入下修，推動資金大量往季配商品流入，00713 為千億級高股息 ETF 中唯一具有低波動選股設計，長期對成分股低買高賣的選股邏輯，使其帳上資本平準金收益累積豐沛，足以維持穩定配息。

據元大投信官網揭露，至 2 月 26 日 00713 帳上資本平準金 21.94 元、包含股利所得的收益平準金 2.99 元，均較 2024 年同期增加，且今年第 2、3 季將再獲成分股股利挹注，投資人可據此評估未來配息狀況。