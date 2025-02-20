川普考慮發放5000美元「DOGE紅利」 實則可能僅11美元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-20 10:01

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美國總統川普週三 (19 日) 表示，他正在考慮將馬斯克領導的政府效率部（DOGE）節省的 20% 的資金返還給美國納稅人，20% 用於償債。

川普在邁阿密舉行的一場投資峰會上發表講話，他讚揚馬斯克和政府 DOGE 的努力時表示：「我們甚至在考慮一個新概念，把 DOGE 省下的錢，20% 發還給美國公民，20% 拿去償還債務，因為數字令人難以置信。」

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川普的這個想法是前日由馬斯克所提出。馬斯克在他的社交媒體平台 X 上回應了一則貼文，建議川普宣布「DOGE 分紅」，向納稅家庭發放 5,000 美元的退稅支票，對此，馬斯克表示他會「向總統確認」。

值得注意的是，儘管 DOGE 聲稱迄今已節省約 550 億美元，但其網站顯示的數據僅為 166 億美元。此外，DOGE 網站上有個數據錯誤，這將讓這讓 DOGE 的實際節省金額最終降至約 86 億美元，如果拿出其中的 20%，則每位納稅人將獲得約 11 美元。

這番言論再次顯示，川普正試圖為他的 DOGE 計畫尋求正當性，這一舉措已在華盛頓引發震撼。同時，馬斯克削減聯邦政府開支和縮減人員的行動也引發了法律挑戰，並引起外界對該計畫權限與範圍的質疑。