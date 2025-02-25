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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估下修至8.79元，預估目標價為250.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.98元下修至8.79元，其中最高估值9.48元，最低估值6.75元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.48(9.82)10.0510.589.97
最低值6.75(6.75)7.539.459.97
平均值8.61(8.69)9.099.869.97
中位數8.79(8.98)9.219.79.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.90億29.98億29.69億31.14億
最低值26.59億27.19億28.22億29.46億
平均值27.16億28.37億29.07億30.30億
中位數27.13億28.32億29.19億30.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.212.144.224.61
營業收入20.83億23.09億26.33億27.12億

詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSBAC

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