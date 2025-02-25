鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估下修至8.79元，預估目標價為250.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.98元下修至8.79元，其中最高估值9.48元，最低估值6.75元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.48(9.82)
|10.05
|10.58
|9.97
|最低值
|6.75(6.75)
|7.53
|9.45
|9.97
|平均值
|8.61(8.69)
|9.09
|9.86
|9.97
|中位數
|8.79(8.98)
|9.21
|9.7
|9.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.90億
|29.98億
|29.69億
|31.14億
|最低值
|26.59億
|27.19億
|28.22億
|29.46億
|平均值
|27.16億
|28.37億
|29.07億
|30.30億
|中位數
|27.13億
|28.32億
|29.19億
|30.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.21
|2.14
|4.22
|4.61
|營業收入
|20.83億
|23.09億
|26.33億
|27.12億
詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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