鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至16.05元，預估目標價為214.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:16
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.31元下修至16.05元，其中最高估值20.9元，最低估值9.12元，預估目標價為214.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.9(20.9)
|21.36
|21.78
|22.24
|最低值
|9.12(9.12)
|11.53
|12.83
|12.86
|平均值
|15.84(15.89)
|16.2
|16.3
|16.55
|中位數
|16.05(16.31)
|16.22
|15.49
|15.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|171.00億
|172.61億
|167.69億
|167.06億
|最低值
|130.81億
|129.28億
|139.60億
|142.77億
|平均值
|150.44億
|152.96億
|153.54億
|154.92億
|中位數
|152.46億
|154.41億
|153.44億
|154.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-28.59
|12.30
|24.61
|17.34
|營業收入
|28.13億
|67.97億
|96.43億
|84.12億
詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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