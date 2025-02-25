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鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至16.05元，預估目標價為214.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:16


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.31元下修至16.05元，其中最高估值20.9元，最低估值9.12元，預估目標價為214.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.9(20.9)21.3621.7822.24
最低值9.12(9.12)11.5312.8312.86
平均值15.84(15.89)16.216.316.55
中位數16.05(16.31)16.2215.4915.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值171.00億172.61億167.69億167.06億
最低值130.81億129.28億139.60億142.77億
平均值150.44億152.96億153.54億154.92億
中位數152.46億154.41億153.44億154.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-28.5912.3024.6117.34
營業收入28.13億67.97億96.43億84.12億

詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFANG

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