鉅亨速報 - Factset 最新調查：Universal Display Corp.(OLED-US)EPS預估下修至4.87元，預估目標價為198.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Universal Display Corp.(OLED-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.27元下修至4.87元，其中最高估值5.07元，最低估值4.48元，預估目標價為198.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.07(6.07)
|6.43
|7.36
|最低值
|4.48(4.45)
|5.25
|7.36
|平均值
|4.8(5.22)
|5.63
|7.36
|中位數
|4.87(5.27)
|5.43
|7.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.79億
|8.03億
|9.03億
|最低值
|6.44億
|7.18億
|9.03億
|平均值
|6.68億
|7.56億
|9.03億
|中位數
|6.71億
|7.44億
|9.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.80
|3.87
|4.40
|4.24
|4.65
|營業收入
|4.29億
|5.54億
|6.17億
|5.76億
|6.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Universal Display Corp.(OLED-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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