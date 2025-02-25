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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Universal Display Corp.(OLED-US)EPS預估下修至4.87元，預估目標價為198.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Universal Display Corp.(OLED-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.27元下修至4.87元，其中最高估值5.07元，最低估值4.48元，預估目標價為198.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.07(6.07)6.437.36
最低值4.48(4.45)5.257.36
平均值4.8(5.22)5.637.36
中位數4.87(5.27)5.437.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值6.79億8.03億9.03億
最低值6.44億7.18億9.03億
平均值6.68億7.56億9.03億
中位數6.71億7.44億9.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.803.874.404.244.65
營業收入4.29億5.54億6.17億5.76億6.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Universal Display Corp.(OLED-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOLED

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