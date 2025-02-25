公股銀首家連4屆首獎！臺企銀摘玉山獎14獎項 獲副總統接見表揚
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-25 19:59
臺灣企銀長期深耕永續發展及數位金融創新，卓越經營績效勇奪第 21 屆國家品牌玉山獎 14 座大獎，其中「最佳人氣品牌類 - 數位友善金融生態圈，ESG 有愛~ 生活無礙」及「最佳產品類－數位安全防護牆 您的帳戶安全我們守護」兩項服務，再獲全國首獎，創下公股銀行首例連續四屆榮獲全國首獎的亮眼紀錄，日前臺灣企銀副總經理乙增祥獲邀至總統府，接受副總統蕭美琴表揚與肯定。
臺灣企銀推動防詐、守護客戶帳戶資產，運用多重安全機制，打造數位安全防護牆，並發展數位及永續雙軸轉型，致力建構數位友善生態圈，首創薪資貸及行動銀行 APP 樂齡版，並開發雲端櫃台數位申辦平台一站式服務，大幅提升申辦效率，產品開發結合科技、服務、行銷及公益，為廣大客群提供便捷、安全、多元的金融服務。
臺灣企銀秉持中小企業專業銀行的核心價值，持續發展數位金融及綠色金融，打造穩健經營體質，積極協助中小企業轉型升級邁向共榮，無論在永續發展、企業績效及員工照護等面向均表現傑出，優秀作品獲評審青睞，獲得 6 項「最佳產品類」及 5 項「最佳人氣品牌類」獎項，更勇奪 2 座全國首獎。
臺灣企銀耕耘數位金融有成，首度參加國外獎項即獲《Global Finance 全球金融雜誌》「Best Consumer Digital Bank In Asia-Pacific 亞太最佳個人金融數位銀行」等 5 項大獎、《ABF》「臺灣年度最佳永續發展倡議獎」及《AREA》「亞洲企業社會責任獎」，另獲「TSAA 台灣永續行動獎」、「工商時報數位金融獎」及客服界奧斯卡美譽的「CSEA 卓越客服大獎」等多項獎項，加計「國家品牌玉山獎」14 大獎，累計超逾 30 項獎座再創新高，未來臺灣企銀將持續展現數位力，持續提供客戶溫暖且專業的金融服務，與社會共創美好未來。
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