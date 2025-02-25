軟板廠圓裕去年獲利創新高 EPS 4.06元 擬配發2元股息

軟板廠陸續公布 2024 年財報，在先前台郡 ( 6269-TW )、嘉聯益 ( 6153-TW ) 及同泰 ( 3321-TW ) 發布全年虧損訊息後，今 (25) 日圓 裕 ( 6835-TW ) 發布財報終於有正面的訊息，圓裕在 2024 年第四季及全年獲利創新高，全年每股純益 4.06 元，擬配發 2 元股息。

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在三大應用產品全面復甦、車用電子出貨增加，既便進入傳統淡季，圓裕 1 月營收年增 18.46% 至 2.18 億元，並較上月增加 5.52%，更創下近 6 個月新高，單月營收亦是連續 12 個月年增正成長。淡季營收繳出亮麗表現，在 AI 帶動終端產品規格升級換機潮的期待下，圓裕三大應用產品均將受惠，此外，公司布局車用電子、高頻高速應用產品的貢獻將在今年持續提高，產業復甦及新產品效益發酵，圓裕今年成長動能值得期待。