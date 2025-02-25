軟板廠圓裕去年獲利創新高 EPS 4.06元 擬配發2元股息
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-25 16:50
軟板廠陸續公布 2024 年財報，在先前台郡 (6269-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 及同泰 (3321-TW) 發布全年虧損訊息後，今 (25) 日圓裕 (6835-TW) 發布財報終於有正面的訊息，圓裕在 2024 年第四季及全年獲利創新高，全年每股純益 4.06 元，擬配發 2 元股息。
圓裕 2024 年第四季營收 6.26 億元，毛利率 28.96%，季增 4.52 個百分點，年增 0.34 個百分點，單季稅後 1.11 億元，創新高，季增 2.83 倍，年增 65.67%，每股純益 1.68 元。
圓裕 2024 年營收 24.38 億元，毛利率 26.2%，年減 0.87 個百分點，稅後純益 2.69 億元，創新高，年增 13.78%，每股純益 4.06 元。
今天圓裕董事會通過去年盈餘分配案，擬配發現金股利 2 元，配發率 49%；以圓裕今日收盤價 48.1 元計算，現金殖利率約 4.16%。
在三大應用產品全面復甦、車用電子出貨增加，既便進入傳統淡季，圓裕 1 月營收年增 18.46% 至 2.18 億元，並較上月增加 5.52%，更創下近 6 個月新高，單月營收亦是連續 12 個月年增正成長。淡季營收繳出亮麗表現，在 AI 帶動終端產品規格升級換機潮的期待下，圓裕三大應用產品均將受惠，此外，公司布局車用電子、高頻高速應用產品的貢獻將在今年持續提高，產業復甦及新產品效益發酵，圓裕今年成長動能值得期待。
在軟板廠己發布的去年財報部分，除圓裕之外，同泰電子 2024 年全年 19.66 億元，毛利率 2.28%，較 2023 年的負毛利率轉正，稅後虧損 2.08 億元，每股虧損 2.15 元。
華新科集團旗下嘉聯益，2024 年營收 72.82 億元，爲負毛利率，稅後虧損 26.03 億元，每股虧損 4.41 元。
台郡 2024 年第三季及第四季都處於虧損的營運狀態，且第四季處於負毛利率，第四季單稅後虧損更較第三季擴大到 5.92 億元，台郡 2024 年營收 264.44 億元，毛利率 5.7%，年減 9.1%，2024 年稅後淨損 8.26 億元，每股虧損 2.56 元。
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