王品擘劃2025 釋出千個職缺、品牌加強導入自助吧

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-01 11:18

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看準國人熱愛吃到飽的風氣，連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 近來加強導入自助吧台，旗下採套餐形式深耕燒肉市場 20 年的「原燒日式燒肉」，也以台中西屯家樂福店作為示範推出自助吧，使王品旗下設有自助吧的品牌達到 30%，而王品於今 (2025) 年一口氣釋出 1200 個職缺，將全力深入國內餐飲版圖布局。

王品說明，原燒自助吧提供入座即食的壽喜燒飯、濃湯、焦糖牛肉吐司、沙拉和冰品飲料，合計有多達 50 道菜色，至 1 月 5 日前台中人到店用餐並出示證件，兩人 85 折，四人 75 折。

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目前王品旗下提供有自助吧台的品牌包括聚日式鍋物、和牛涮、嚮辣、尬鍋、肉次方、就饗鐵板燒和品田牧場等，合計占總品牌數已達 30%。

而王品自今日起調升品牌正職起薪和計時人員時薪，計時同仁時薪加全勤津貼 210 元起、正職起薪含全勤調升為 35800 元起，品牌調幅最高 7%，預估今年調薪人事成本將增加億元。

王品指出，今年共釋出 1200 名職缺，招募職缺以燒肉、火鍋品牌為主，並將招募 100 名內外場儲備幹部，儲備店長和主廚起薪 4.5 萬元起，培訓 7 個月通過考核，有機會挑戰加薪 2.5 萬元，使月薪資突破 7 萬元。

王品正職同仁每月除了底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪三次」新制，包括晉升調薪、3 月績效調薪、9 月的年中調薪，晉升為店長後有機會挑戰年薪百萬。