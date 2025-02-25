風電再給力！投審會核准8投資案 沃旭增資35餘億大彰化西南離岸風電最「多金」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-25 20:14

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經濟部投資審議會於今（25）日召開第 17 次會議，共核准重大投資案件 8 件，其中包含 2 件僑外投資、4 件對外投資，及 2 件對中國大陸投資。以丹麥商沃旭能源 35. 85 億元增資大彰化西南離岸風力發電一案金額最高。

僑外投資部分，包含丹麥商沃旭能源 ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 以新臺幣 35 億 8500 萬元增資大彰化西南離岸風力發電，從事經營發電業等業務；英 屬 開 曼 群 島 商 LEADING INTERCONNECT SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY LIMITED 以新臺幣 20 億元投資佰鼎科技，從事先進封裝用 FCBGA 載板之生產及相關技術服務業務。

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對外投資包含頎邦科技股份有限公司以馬來西亞幣 8 億 9574 萬 8000 元 (約 1 億 9980 萬 9000 美元) 投資馬來西亞 CHIPBOND TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.，從事經營半導體封裝及測試業務。

華新麗華以 6050 萬歐元 (約 6220 萬 50 美元) 間接增資義大利 COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.，主要從事不鏽鋼鋼胚製造、不鏽鋼盤元、熱軋棒、 冷精棒製造之業務。

欣興電子以泰銖 35 億元 (約 1 億 227 萬 9369 美元) 增資泰國 UNIMICRON(THAILAND)CO., LTD.，從事經營印刷電路板製造銷售業務；薛長興工業股份有限公司以 8000 萬美元間接增資泰國 ECO INFINIC COMPANY LIMITED，從事經營環保碳黑、 輪胎裂解油之產銷業務。