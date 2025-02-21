技嘉參展MWC秀AI全方位運算解決方案 布局雲端到邊緣應用

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-21 18:28

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 將參加 2025 年 3 月 3 日至 6 日的世界行動通訊大會（MWC），並展出全方位 AI 運算解決方案，從雲端開發到邊緣運算部署都有完整布局，以因應企業加速數位轉型及 AI 規模化商用部署的需求。

技嘉將在展會中展示最新的 G893 AI 伺服器，該產品採用 8U 設計，可搭載 NVIDIA B200、AMD MI325X、Intel Gaudi-3 等 GPU，支援 12 張全高加速卡安裝，並具備完全冗餘電源供應功能。此外，技嘉也針對雲端 AI 資料中心推出 GIGAPOD 叢集式運算產品，提供包含硬體整合、作業系統及軟體的一站式解決方案。

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在邊緣運算部署方面，技嘉推出採用 CXL 記憶體互連共享技術的 R 系列伺服器，以及具備 NVIDIA MGX 模組設計的 X 系列伺服器。這些產品可應用於智慧城市或工業物聯網等場景。技嘉也將首度展出全新設計的 3U 刀鋒式終端伺服器，以高密度架構提供多樣化處理器選項。