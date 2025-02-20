華碩新一代VivoWatch 6 AERO健康手環台灣首發 搭載AMOLED觸控螢幕、獨立GPS晶片
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-20 14:45
華碩 (2357-TW) 近年來持續深耕智慧醫療，旗下開發的應用程式不僅陸續獲得衛生福利部血壓、心電圖醫材軟體認證；今年開春更進一步挑戰輕量型智慧穿戴裝置全新可能，推出 ASUS VivoWatch 6 AERO，即日起獨步全球，搶先在台上市。
新一代 VivoWatch 6 AERO 除支援指尖量測血壓與心電圖等實用功能，硬體方面亦全面升級，包括：加大版的 1.1 吋 AMOLED 觸控螢幕，即使在艷陽環境下，也能呈現鮮豔色彩與清晰細節；還有錶面採用濺鍍處理的獨家光 / 電學感測器，無論時尚或耐用度皆拉好拉滿！更重要的是，內建獨立 GPS 晶片，就算忘記攜帶手機出門，亦可精準記錄運動軌跡，使用更直覺便利。
根據華碩內部調查，絕大多數 30 至 50 歲的上班族，對於個人健康數據分散無法共享、整合所衍伸出的「數據孤島 (Information silo)」現象皆備感困惱；若其又為家中照顧者角色，則最擔心年邁父母的人身安全；而 VivoWatch 6 AERO 正是為了解決這些生活中的真實痛點而生！
全新 VivoWatch 6 AERO 更著重使用者、家人和醫師之間的健康資訊串聯，透過專屬應用程式 ASUS HealthConnect，即可輕鬆記錄和累積個人生各項生理指標，以及建立社群，將每日數據分享給家人或家庭醫師，隨時隨地都能快速掌握身體狀況，讓健康管理更加直覺高效。
VivoWatch 6 AERO 全機僅 27g，比日常手錶更輕盈，比傳統監測設備更智慧！再加上 5ATM 生活防水和長達７天的強大續航力，可 24 小時佩戴，哪怕是沐浴、游泳也無須取下，以實現全天候的無縫健康管理；隨貨附贈清新典雅的「燕麥奶」新色錶帶，使用者能依喜好、心情或穿搭自由更換，展現個人風格
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