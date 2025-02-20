華碩新一代VivoWatch 6 AERO健康手環台灣首發 搭載AMOLED觸控螢幕、獨立GPS晶片

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-20 14:45

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華碩 (2357-TW) 近年來持續深耕智慧醫療，旗下開發的應用程式不僅陸續獲得衛生福利部血壓、心電圖醫材軟體認證；今年開春更進一步挑戰輕量型智慧穿戴裝置全新可能，推出 ASUS VivoWatch 6 AERO，即日起獨步全球，搶先在台上市。

新一代 VivoWatch 6 AERO 除支援指尖量測血壓與心電圖等實用功能，硬體方面亦全面升級，包括：加大版的 1.1 吋 AMOLED 觸控螢幕，即使在艷陽環境下，也能呈現鮮豔色彩與清晰細節；還有錶面採用濺鍍處理的獨家光 / 電學感測器，無論時尚或耐用度皆拉好拉滿！更重要的是，內建獨立 GPS 晶片，就算忘記攜帶手機出門，亦可精準記錄運動軌跡，使用更直覺便利。

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根據華碩內部調查，絕大多數 30 至 50 歲的上班族，對於個人健康數據分散無法共享、整合所衍伸出的「數據孤島 (Information silo)」現象皆備感困惱；若其又為家中照顧者角色，則最擔心年邁父母的人身安全；而 VivoWatch 6 AERO 正是為了解決這些生活中的真實痛點而生！

全新 VivoWatch 6 AERO 更著重使用者、家人和醫師之間的健康資訊串聯，透過專屬應用程式 ASUS HealthConnect，即可輕鬆記錄和累積個人生各項生理指標，以及建立社群，將每日數據分享給家人或家庭醫師，隨時隨地都能快速掌握身體狀況，讓健康管理更加直覺高效。