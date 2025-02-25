Tom Lee：美股多頭格局不變 近日下跌僅是「皮肉傷」

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-25 17:00

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儘管美股市場連兩日下挫，華爾街分析師普遍認為，股市在 2025 年仍有上漲空間，Fundstrat 創辦人、一向看多美股的 Tom Lee 甚至預測，標普 500 指數將在今年達到 7000 點的歷史新高。

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Lee 說：「雖然這些擔憂有其道理，但我們也認為，這些擔憂可能只會對這些股票產生『皮肉傷』。」

Lee 指出，近幾周市場對五月份降息的可能性也翻了一倍，「反映出人們對消費疲軟的一些擔憂，但也提醒聯準會降息因素正在發揮作用。」

他指出，由於 2025 年的業績好於預期，投資者正在「逢低買入」，並強調場外有 7 兆美元的現金儲備。

另一方面，Fundstrat 技術分析師 Mark Newton 認為，股市沒有出現真正的惡化，整體狀況仍然良好。他預計市場將在未來 3-5 天內進行盤整，然後再次上漲。

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O"Rourke 表示，自去年 11 月以來，投資人蜂擁進入市場，非常看好和樂觀。但川普的政策要真正成形，還有很長的路要走，而由於政策的不確定性，未來幾個月市場可能出現波動。