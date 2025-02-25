微星推出全新伺服器平台 支援Intel Xeon 6處理器

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-25 11:06

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PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (25) 日發布全新支援 Intel Xeon 6 處理器的伺服器平台，新系列結合 P-core 架構與多樣化 I/O 介面，針對當前 AI、雲端計算和高效能運算需求提供全方位解決方案。

微星伺服器事業群強調，新一代 Intel Xeon 6500/6700 P-core 處理器可支援高達 350W TDP，並提供充足 PCIe 擴充能力，能為 AI 加速和大型運算挑戰帶來極具競爭力的高效能運算平台。

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微星全新伺服器系列包括 CX170-S5062、CX270-S5062 和 CX271-S3066 三款戰機架式伺服器，支援 OCP Datacenter Modular Hardware System（DC-MHS）標準，為 AI 運算及多種高效能應用提供靈活解決方案。CX170-S5062 為 1U 標準伺服器，具備 32 組 DDR5 DIMM 插槽及 12 個 U.2 NVMe 接口；CX270-S5062 則為 2U 規格，配備 2 組 PCIe 5.0 x16 插槽及 24 個 U.2 NVMe 接口，並提供高達 400W 供電支援，適合 AI 與 HPC 高計算密度應用；CX271-S3066 為 2U 高密度伺服器，提供 136 線 PCIe 網路架構，配備 4 組 PCIe 5.0 x16 插槽及 24 個 U.2 NVMe 接口，為 AI 訓練和數據分析提供完備解決方案。

針對空間受限環境，微星也推出 CD270-S3061-X4 和 CD270-S3061-X2 兩款節點式伺服器，結合高密度運算與高效能冷卻技術。其中，CD270-S3061-X4 為 2U 四節點系統，每個節點可支援 Intel Xeon 6500/6700 P-core 處理器，配備 16 組 DDR5 DIMM 插槽和 3 個 U.2 NVMe 插槽；CD270-S3061-X2 則為 2U 兩節點系統，提供更多 PCIe 擴充能力。兩款產品均搭載 1U EVAC CPU 冷卻系統，確保在高密度環境下維持最佳效能。