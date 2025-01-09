〈CES 2025〉微星發表Intel® B860 與H810主機板 首搭AI Boost技術提升運算能力

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-09 18:21

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PC 品牌微星 (2377-TW) 在 CES 2025 發表 Intel B860 和 H810 系列主機板，搭載獨家 AI Boost 技術可藉由 NPU 超頻提升 AI 運算能力。因應 GEFORCE RTX50 系列顯卡，同步推出 PCIe 拓源架構設計進行獨立供電，以支援 AI 運算和遊戲需求。

微星表示，B860 相較 H810 具備多項優勢，包括支援 PCIe 5.0 插槽與 M.2 儲存裝置，提供 24 條 PCIe 通道，比 H810 的 16 條多出 8 條。在資料傳輸方面，B860 支援 8 條 Direct Media Interface (DMI) Gen4 通道，是 H810 的 4 條的兩倍。

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配合 Intel 最新非 K 系列及低功耗 35W 桌上型處理器，微星 B860 主機板提供強悍的供電架構設計，搭配 MSI Ultra Engine 可支援高達 9200+ MT/s 的記憶體頻率。在散熱設計上採用加大型散熱片、多層伺服器等級 PCB，並搭載 12 相供電的 VRM 及 60A 智能供電模組。

在連網功能方面，MAG 系列搭載 Intel Killer Wi-Fi 7 與 5G LAN，同時支援 Thunderbolt 4 提供 40Gbps 資料傳輸速度。在 DIY 功能上，新一代主機板採用 EZ M.2 Shield Frozr II 散熱片設計、EZ PCIe Release 快速拆卸功能，以及可單手操作的 EZ 天線設計。