NCCN最新治療指南公告 藥華藥Ropeg作為Pegasys短缺時的替代療法
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-25 12:15
藥華藥 (6446-TW) 宣布，美國國家綜合癌症資訊網 (NCCN) 在最新治療指南中指出，在無法取得 Pegasys 時，建議使用其他可獲得的長效干擾素如 Ropeg。藥華藥指出，此項聲明將強化 Ropeg 在 PV 市場的領導地位，加速提升全球滲透率。
藥華藥表示，旗下 Ropeg 原先就名列 NCCN 當中，且是唯一在高、低風險真性紅血球增多症 (PV) 治療選項，均列為首選。在 2 月 21 日最新版本的 NCCN 中，公告在 Pegasys 短缺的情況下， Ropeg 在 PV 治療建議中，正式被列為首選替代療法。
目前市售的 Pegasys 原由 Roche(羅氏) 生產與銷售，Roche 已停止生產 Pegasys，並於 2021 年轉售給奧地利公司 Pharma&。不過 Pharma & 產能上無法及時銜接，延宕數年一再延誤，導致 Pegasys 在全球都出現斷貨，包括歐盟、英國及美國。
美國 FDA 也於今年 1 月 24 日公告 Pharma & 斷貨，在今年第四季前都有短缺問題，預計 2026 年 5 月 31 日才有可能重新供貨。FDA 公告後不及 4 週，2 月 21 日美國 NCCN 即神速的推出取代方案，指定 Ropeg 為替代品。
另外各國衛生主管機構也紛紛公告，英國 Pegasys 短缺預計持續至 7 月，英國國民健保署 (NHS) 將補助病患使用 Ropeg；歐盟 Pegasys 短缺將持續至下半年；加拿大 Pegasys 短缺預計持續至今年 12 月 31 日，將透過專案進口方式採購 Ropeg。
為因應用藥需求提升，藥華藥已提前部署額外產能，以確保供應鏈穩定，並能快速回應市場需求。此外，藥華藥也與多位業內頂尖的血液腫瘤科專家保持密切合作，共同為患者提供更完善的治療解決方案。
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