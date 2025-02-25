陽明攜手北醫大和海大簽數位健康照護產學合作MOU

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-25 10:01

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貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (25) 日宣布，與臺北醫學大學和國立臺灣海洋大學簽署三方「數位健康照護計畫」產學合作意向書，整合醫療科技、海洋健康和產業資源，將正式展開智慧醫療和海洋健康照護領域的深度合作，共同開發符合船員需求的數位健康照護解決方案。

陽明指出，隨數位科技快速發展，智慧醫療已成為全球健康照護的重要趨勢，而北醫大作為國內醫療教育與研究的領航者，長期致力於數位健康和智慧醫療的創新研發，而海大則在海洋與航運領域擁有豐富的研究經驗，期導入二所大學的資源，提供更進階的健康管理與照護。

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陽明已為海勤人員提供船上遠端醫療諮詢服務和企業員工協助方案 (EAPs)，未來合作重點方向包括緊急醫療照護、心理健康促進，以及長期健康監測與預防，並開發適用於海上環境的遠距健康監測設備和平台，即時追蹤船員的生理數據。