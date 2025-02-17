藥華藥向AOP提損害賠償遭ICC初判駁回 且須賠付156萬歐元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-17 22:21

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藥華藥 (6446-TW) 今 (17) 日晚間召開重大訊息記者會，說明與歐洲通路商 AOP 部分仲裁判斷。根據公告，國際商會 (ICC) 針對藥華藥提出遲延美國藥證，駁回藥華藥的損害賠償請求。另外，也確定藥華藥須賠償 AOP 約 156 萬歐元 (約新台幣 5350 萬元)。

藥華藥指出，AOP 違反與公司授權合約的規定，遲延臨床試驗資料，拖延公司原定新藥 P101 向美國申請藥證的時程，且 AOP 未依照合約啟動他項適應症臨床適應，於 2020 年向 ICC 提請仲裁請求賠償。

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藥華藥進一步說明，今天收到部分仲裁判斷，關於遲延美國藥證送件，AOP 遲延超過 6 個月，但因沒有因果關係，仲裁庭駁回藥華藥的損害賠償。另外，藥華藥主張產品價格補償、AOP 尚未支付貨款、AOP 尚未支付權利金等，仲裁庭皆保留以上決定。

此外，AOP 主張歐洲藥證，藥華藥有 5 個月的遲延，仲裁庭則認為藥華藥應負遲延責任，但賠償金額未定。關於 AOP 主張 2018 年藥華藥歐洲藥證有 4.5 個月遲延，藥華藥應負遲延賠償責任，但也保留賠償金額決定。

不過根據仲裁庭，藥華藥應支付 AOP 過去在臨床藥物價格調整費用，約 20.9 萬歐元 (約新台幣 716 萬)，以及前次仲裁費用 135.4 萬歐元 (約新台幣 4642 萬)，因此須賠償 AOP 約 156.3 萬歐元 (約新台幣 5350 萬元)。