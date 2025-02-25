〈焦點股〉中天治療潰瘍性腸炎試驗解盲達標 帶量上攻

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-25 10:29

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中天生技 (4128-TW) 公布已上市新藥「上療漾」合併現用藥物可顯著改善潰瘍性腸炎 (UC) 療效，主要指標「臨床緩解率」達 83.3%，較現用藥物的 35.7% 改善 47.6%，統計達顯著差異，激勵中天今 (25) 日股價帶量上攻。

中天今天早盤以 34.45 元開高，盤中最高漲至 35.25 元，漲逾半根停板，不過隨後漲幅收斂，截至上午 9 點 50 分，股價暫報 33.9 元，漲幅 3.04%，站回 5 日線，成交量超過 2000 張。

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中天說明，這項雙盲、安慰劑對照、隨機分配探索性 RCT 人體試驗，在 4 家醫學中心執行，以 1：1 收納 30 位潰瘍性腸炎病患，給藥期 12 週，比較「上療漾」與安慰劑組分別合併現有藥物治療效果。主要指標「臨床緩解率」為潰瘍性腸炎治療後腸炎嚴重程度評分 (PMS) 達 0-1 分，且沒有直腸出血的症狀，病患可恢復正常生活。

副總陳菀均指出，本試驗受試者平均患病時間 4.6 年，除了在 12 周治療的主要療效指標「臨床緩解率」顯著達標外，「上療漾」合併常規療法僅 4 週治療後，即有 58.3% 的受試者達成臨床緩解，比較安慰劑組僅 7.1%， 顯示在給藥 4 週後能達到顯著緩解 (P=0.009, fisher’s exact test)。

次要指標分析方面，狀緩解率 (排便頻率評分為 0 或 1 分，且直腸出血評分為 0 分)，在治療 12 週後併用「上療漾」受試者有 91.7% 的達到症狀緩解，安慰劑組則僅有 50.0% 受試者達成，兩組間有達到顯著的差異 (P=0.036, fisher’s exact test)。

陳菀均表示，人體腸道菌相已被科學界認為是潰瘍性腸炎疾病發生與治療關鍵因子，本試驗顯示，「上療漾」從調整腸道菌相、直接修復腸道上皮細胞屏障、抑制腸道發炎機制，突破常規療法困境，幫助治療潰瘍性腸炎患者改善生活品質。