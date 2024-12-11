中天公布新藥上療漾最新臨床解盲 結果正向

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-11 16:08

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根據中天公布結果，上療漾與癌症免疫療法藥物 keytruda 併用，比較單獨使用 keytruda 可提高 3 倍免疫療法反應率 (75%)，由 4.5 個月中位數無惡化存活期 (PFS) 提高至 12 個月以上，其中腫瘤完全消失率 (CR) 達 12.5%。

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中天執行副總陳菀均表示，上療漾併用 keytruda，在 8 個受試者中，有 6 個受試者對免疫療法有正向反應，客觀反應率 (ORR) 達 75%，完全反應率 (CR) 達 12.5%，有 1 人達到腫瘤完全消失。相較於安慰劑合併 keytruda 的 ORR 為 25%，4 個受試者中只有 1 個受試者對免疫療法有反應，且均為部分反應 (PR)。