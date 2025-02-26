〈台股開盤〉市值三雄回穩 季線前急拉百點翻紅 線纜、航運股有表現
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-26 09:52
權值股今 (26) 日再度走跌，拖累大盤指數下探，早盤以 23221.84 點開低，最低跌至 23156.02 點，跌近百點，不過一度翻紅至 23305.77 點，呈現震盪走勢，並持續回測季線支撐，預估成交量 3300 億元。今天資金再度流入傳產族群，其中，線纜類股漲勢強勁，航運同步走強。
電子權值股全面下挫，台積電 (2330-TW) 跌 0.95%，股價再度下探今年新低，鴻海 (2317-TW) 跌 0.85%，聯發科 (2454-TW) 跌逾 1%，但隨即翻到平盤附近走穩。另外，廣達 (2382-TW) 跌 0.59%，台達電 (2308-TW) 小跌 0.13%，日月光 (3711-TW) 跌幅較為沈重，跌逾 2%。
英國倫敦金屬交易所 (LME) 銅現貨及 3 個月期貨價格近期止跌回升，線纜族群有望調高產品售價，進一步推升營運，也帶動線纜類股紅通通。億泰 (1616-TW)、合機 (1618-TW) 漲逾 3%，華榮 (1608-TW)、華星 (1617-TW) 漲逾 2%，其他如大亞 (1609-TW)、華新 (1605-TW) 及中電 (1611-TW) 也都有超過 1% 的漲幅。
另外，俄烏戰爭有望落幕，航運族群有望搶食重建商機，今天同樣有所表現。台船 (2208-TW) 漲逾 4%，裕民 (2606-TW)、陽明 (2609-TW)、新興 (2605-TW) 以及台驊 (2636-TW) 皆漲逾 1%。
不過國際油價大跌 2%，西德州中級原油 (WTI) 期貨同樣走弱，使得台塑四寶今天綠油油。南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 皆跌逾 1%，台塑 (1301-TW) 跌 0.74%。
美股四大指數方面，道瓊指數上漲 159.95 點或 0.37%，收 43621.16 點；那斯達克指數下跌 260.54 點或 1.35%，收 19026.39 點；S&P 500 指數下跌 28 點或 0.48%，收 5955.25 點；費城半導體指數下跌 114.66 點或 1.56%，收 4888.88 點。
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