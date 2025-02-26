〈台股開盤〉市值三雄回穩 季線前急拉百點翻紅 線纜、航運股有表現

權值股今 (26) 日再度走跌，拖累大盤指數下探，早盤以 23221.84 點開低，最低跌至 23156.02 點，跌近百點，不過一度翻紅至 23305.77 點，呈現震盪走勢，並持續回測季線支撐，預估成交量 3300 億元。今天資金再度流入傳產族群，其中，線纜類股漲勢強勁，航運同步走強。

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美股四大指數方面，道瓊指數上漲 159.95 點或 0.37%，收 43621.16 點；那斯達克指數下跌 260.54 點或 1.35%，收 19026.39 點；S&P 500 指數下跌 28 點或 0.48%，收 5955.25 點；費城半導體指數下跌 114.66 點或 1.56%，收 4888.88 點。