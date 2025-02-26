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〈台股開盤〉市值三雄回穩 季線前急拉百點翻紅 線纜、航運股有表現

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-26 09:52

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台股震盪持續回測季線，資金流入線纜。(圖：shutterstock)

權值股今 (26) 日再度走跌，拖累大盤指數下探，早盤以 23221.84 點開低，最低跌至 23156.02 點，跌近百點，不過一度翻紅至 23305.77 點，呈現震盪走勢，並持續回測季線支撐，預估成交量 3300 億元。今天資金再度流入傳產族群，其中，線纜類股漲勢強勁，航運同步走強。 

電子權值股全面下挫，台積電 (2330-TW) 跌 0.95%，股價再度下探今年新低，鴻海 (2317-TW) 跌 0.85%，聯發科 (2454-TW) 跌逾 1%，但隨即翻到平盤附近走穩。另外，廣達 (2382-TW) 跌 0.59%，台達電 (2308-TW) 小跌 0.13%，日月光 (3711-TW) 跌幅較為沈重，跌逾 2%。 


英國倫敦金屬交易所 (LME) 銅現貨及 3 個月期貨價格近期止跌回升，線纜族群有望調高產品售價，進一步推升營運，也帶動線纜類股紅通通。億泰 (1616-TW)、合機 (1618-TW) 漲逾 3%，華榮 (1608-TW)、華星 (1617-TW) 漲逾 2%，其他如大亞 (1609-TW)、華新 (1605-TW) 及中電 (1611-TW) 也都有超過 1% 的漲幅。 

另外，俄烏戰爭有望落幕，航運族群有望搶食重建商機，今天同樣有所表現。台船 (2208-TW) 漲逾 4%，裕民 (2606-TW)、陽明 (2609-TW)、新興 (2605-TW) 以及台驊 (2636-TW) 皆漲逾 1%。 

不過國際油價大跌 2%，西德州中級原油 (WTI) 期貨同樣走弱，使得台塑四寶今天綠油油。南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 皆跌逾 1%，台塑 (1301-TW) 跌 0.74%。 

美股四大指數方面，道瓊指數上漲 159.95 點或 0.37%，收 43621.16 點；那斯達克指數下跌 260.54 點或 1.35%，收 19026.39 點；S&P 500 指數下跌 28 點或 0.48%，收 5955.25 點；費城半導體指數下跌 114.66 點或 1.56%，收 4888.88 點。 

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台股開盤台積電線纜航運油價

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S&P 5005955.25-0.47%
費城半導體4888.881-2.29%
NASDAQ19026.386-1.35%
道瓊指數43621.160.37%
鴻海178.50.56%
聯發科1540-0.65%
廣達255.50.39%
台達電394.50.38%
日月光投控172.5-2.27%
億泰20.750.97%
合機51.12.30%
華榮29.91.53%
大亞44.551.60%
榮星18.551.92%
華新29.150.69%
中電15.91.27%
台船16.63.11%
裕民72.70.55%
陽明74.21.64%
新興27.750.73%
台驊控股80.80.75%
南亞34-1.45%
台塑化39.6-2.10%
台化30.1-1.47%
台積電10550.00%
台塑39.8-1.36%

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