〈緯創法說〉墨西哥仍是AI伺服器重要生產基地 會轉嫁關稅增加的成本

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-24 22:13

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林建勳表示，目前為止客戶都知道關稅可能帶來影響，不過客戶需求仍然強勁，認為 AI 伺服器是剛性需求，即便知道有關稅問題，但客戶還是需要這個產品，緯創也持續與客戶討論，如何以傷害最低的方式生產與出貨。

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林建勳進一步提到，去年開始客戶要求將 AI 相關生產及出貨移至墨西哥，即便知道有關稅問題，目前要求沒有改變，不過仍要觀察後續狀況。不過林建勳也坦言，關稅所產生的成本，會轉嫁至客戶身上。

至於是否進一步轉往美國，林建勳則說，美國製造成本相當高，認為只有高單價的產品會至美國製造，低單價的產品在美國製造划不來，可能付關稅都比去美國製造划得來，因此美國產能不會太大。

董事長林憲明也表示， 美國製造不只是成本問題，人力也是一個很大的問題，不太相信美國會動輒幾千人維持工廠運作，雖然美國製造一定會有，但不會是大規模的工廠，也是緯創持續維持墨西哥產能的原因。