旭軟籌資 現增案將以每股22元發行募集2.2億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-24 20:06
鉅祥 (2476-TW) 旗下軟板廠旭軟 (3390-TW) 完成發行可轉換公司儥進行市場籌資 2.25 億元資金，CB 並已在 2 月 21 日掛牌交易；同時，旭軟另將發行 1 萬張現增股的現增案，在今 (24) 日決議以每股 22 元溢價發行，將再募集 2.2 億元資金。
這兩筆籌資案全部完成後，旭軟將在市場合計募得 4.45 億元，供購置並設立在桃園的新廠。
旭軟此次發行 CB 及辦理現金增資籌資案，主要爲支應新廠的購置案，旭軟爲集中生產，決議以 3.5 億元買下龜山廠毗鄰的金琦豐紡織廠廠房、土地資產，旭軟預計再投入 1 億元資金改善其機電等設備，預計將在 2025 年第四季投入生產。
旭軟增加 4.5 億元的資本支出案，將購置 1257 坪土地及 901 坪廠房，主要爲將在外承租用於進行後段生產二廠及間接支援生產的三廠遷入集中在自有的新購廠房生產。
旭軟 2024 年前三季營收 6.47 億元，年增 11.56%，前三季稅後純益 8086 萬元，勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元。法人估 2024 年全年每股純益將達 1.2 元。全年獲利可望改寫 6 年來新高，將有助於提高股利的發放，預計將不低於去年的 0.7 元。
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