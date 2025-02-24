鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱(DBX-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為29.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對多寶箱(DBX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.61元下修至2.57元，其中最高估值2.66元，最低估值2.25元，預估目標價為29.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.66(2.7)
|3.05
|3.01
|最低值
|2.25(2.46)
|2.37
|2.72
|平均值
|2.54(2.6)
|2.8
|2.86
|中位數
|2.57(2.61)
|2.88
|2.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24.96億
|25.41億
|25.00億
|最低值
|24.72億
|24.02億
|24.41億
|平均值
|24.77億
|24.75億
|24.66億
|中位數
|24.75億
|24.77億
|24.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.62
|0.85
|1.52
|1.31
|1.40
|營業收入
|19.14億
|21.58億
|23.25億
|25.02億
|25.48億
詳細資訊請看美股內頁：
多寶箱(DBX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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