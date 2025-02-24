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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱DBX-US的目標價調降至29元，幅度約6.45%

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對多寶箱(DBX-US)提出目標價估值：中位數由31元下修至29元，調降幅度6.45%。其中最高估值32元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予多寶箱評價：積極樂觀1位、保持中立9位、保守悲觀4位。

多寶箱今(24日)收盤價為26.73元。近5日股價下跌6.45%，標普指數下跌1.66%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股DBX市場預估目標價

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