鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱DBX-US的目標價調升至31元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對多寶箱(DBX-US)提出目標價估值：中位數由30元上修至31元，調升幅度3.33%。其中最高估值34元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予多寶箱評價：積極樂觀2位、保持中立9位、保守悲觀3位。
多寶箱今(28日)收盤價為32元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲0.26%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱(DBX-US)EPS預估上修至2.3元，預估目標價為28.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱DBX-US的目標價調升至29元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱DBX-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為13.00元
上一篇
下一篇