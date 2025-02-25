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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources Corp(TRGP-US)EPS預估下修至7.99元，預估目標價為219.35元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 00:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.15元下修至7.99元，其中最高估值9.08元，最低估值6.95元，預估目標價為219.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.08(9.08)10.5811.8112.99
最低值6.95(6.95)8.7510.2712.99
平均值8.03(8.08)9.5111.0612.99
中位數7.99(8.15)9.3110.8612.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值274.65億303.77億263.45億
最低值159.87億165.09億169.80億
平均值209.68億232.46億218.21億
中位數200.03億224.60億219.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.26-0.073.883.665.74
營業收入82.73億174.40億216.85億156.19億166.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Targa Resources Corp(TRGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTRGP

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