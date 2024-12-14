鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱DBX-US的目標價調升至29元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2024-12-14 06:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對多寶箱(DBX-US)提出目標價估值：中位數由28元上修至29元，調升幅度3.57%。其中最高估值33元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予多寶箱評價：積極樂觀2位、保持中立8位、保守悲觀3位。
多寶箱今(14日)收盤價為29.77元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌0.64%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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