鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱DBX-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對多寶箱(DBX-US)提出目標價估值：中位數由29元上修至30元，調升幅度3.45%。其中最高估值33元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予多寶箱評價：積極樂觀2位、保持中立8位、保守悲觀3位。
多寶箱今(6日)收盤價為30元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌0.48%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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