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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為28.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.28元下修至1.22元，其中最高估值1.61元，最低估值0.9元，預估目標價為28.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.61(1.61)3.262.552.36
最低值0.9(0.9)11.851.63
平均值1.21(1.25)1.832.21.99
中位數1.22(1.28)1.62.21.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值29.79億37.67億38.05億33.89億
最低值27.41億26.40億38.05億33.89億
平均值28.80億31.16億38.05億33.89億
中位數29.15億28.69億38.05億33.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.850.46-1.62-0.320.31
營業收入13.39億16.33億14.95億23.16億28.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

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