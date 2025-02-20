鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為28.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.32元，其中最高估值1.61元，最低估值0.9元，預估目標價為28.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.61(1.61)
|3.26
|2.55
|2.36
|最低值
|0.9(0.9)
|1
|1.75
|2.36
|平均值
|1.29(1.27)
|1.79
|2.15
|2.36
|中位數
|1.32(1.28)
|1.5
|2.15
|2.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.79億
|37.67億
|38.05億
|33.89億
|最低值
|27.41億
|26.40億
|38.05億
|33.89億
|平均值
|29.02億
|30.83億
|38.05億
|33.89億
|中位數
|29.23億
|27.03億
|38.05億
|33.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|營業收入
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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