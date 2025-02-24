鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-0.43元，預估目標價為32.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 22:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.41元下修至-0.43元，其中最高估值-0.32元，最低估值-0.52元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.32(-0.32)
|-0.45
|-0.29
|1.71
|最低值
|-0.52(-0.52)
|-0.81
|-1.29
|-1.7
|平均值
|-0.44(-0.41)
|-0.65
|-0.79
|0.01
|中位數
|-0.43(-0.41)
|-0.7
|-0.79
|0.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.00
|6,700萬
|2.29億
|21.16億
|最低值
|0.00
|-8,290萬
|1,000萬
|2.09億
|平均值
|0.00
|-530萬
|1.19億
|11.62億
|中位數
|0.00
|0.00
|1.19億
|11.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.76
|-0.96
|-0.41
|-0.99
|營業收入
|86萬
|181萬
|71萬
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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