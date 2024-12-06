鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為29.50元
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.83元，其中最高估值0.93元，最低估值0.64元，預估目標價為29.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.93(0.93)
|2.52
|2.68
|2.43
|最低值
|0.64(0.64)
|0.99
|1.15
|1.1
|平均值
|0.81(0.79)
|1.73
|1.83
|1.77
|中位數
|0.83(0.79)
|1.86
|1.76
|1.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.07億
|35.30億
|38.99億
|35.64億
|最低值
|27.91億
|27.52億
|26.46億
|35.64億
|平均值
|28.46億
|31.40億
|30.07億
|35.64億
|中位數
|28.40億
|31.16億
|28.23億
|35.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.55
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|營業收入
|13.51億
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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