鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦PAAS-US的目標價調降至28元，幅度約5.08%
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 02:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)提出目標價估值：中位數由29.5元下修至28元，調降幅度5.08%。其中最高估值38元，最低估值24元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予泛美銀礦評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀0位。
泛美銀礦今(16日)收盤價為21.21元。近5日股價下跌5.08%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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