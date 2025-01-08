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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至0.79元，預估目標價為29.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 00:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.83元下修至0.79元，其中最高估值0.9元，最低估值0.63元，預估目標價為29.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.9(0.9)2.522.682.43
最低值0.63(0.63)0.991.151.1
平均值0.79(0.8)1.651.831.82
中位數0.79(0.83)1.561.761.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.07億35.30億38.99億35.64億
最低值27.91億27.52億26.46億35.64億
平均值28.44億31.34億30.07億35.64億
中位數28.35億31.16億28.23億35.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.850.46-1.62-0.32
營業收入13.39億16.33億14.95億23.16億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

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